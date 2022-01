Il parlamentare unionista del Regno Unito, Jim Shannon, è scoppiato a piangere in Parlamento durante il suo intervento alla Camera dei Comuni dell’11 gennaio nel quale chiedeva se le indagini sul party a Downing Street al quale partecipò anche Boris Johnson saranno rese pubbliche. “In Irlanda del Nord abbiamo raggiunto il traguardo di 3.000 morti a causa del Covid solo la scorsa settimana. Tra questi anche mia suocera, che è morta da sola”, ha detto commosso Shannon. Il ministro conservatore Michael Ellis, presente in Aula ha risposto: “Sono molto dispiaciuto per la sua perdita. Mi sta chiedendo se i risultati dell’indagine saranno resi pubblici e lo saranno”.

Video parliamentlive.tv