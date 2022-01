Un anno fa, 8 gennaio 2021. Da tre giorni l’Italia, malgrado il taglio delle forniture, batte gli altri grandi Paesi Ue per numero di vaccinati e nessun giornalone lo scrive (0,71% di abitanti vaccinati in Italia, 0,6 in Germania, 0,44 in Spagna, 0,06 in Francia), né parla delle polemiche in Germania contro la Merkel per […]

La locomotiva A 2 anni dal disastro, il motto in Lombardia resta “arranges” Déjà-vu – Cronaca del nuovo collasso, tra fai da te e prenotazioni dosi a 2 mesi Di Andrea Sparaciari

QUIRINALE La giungla dei partiti: “Draghi, stai sereno” In bilico. Il premier pronto a parlare alla stampa (forse già lunedì) nel disperato tentativo di riattaccare i cocci della sgangherata maggioranza che dovrebbe eleggerlo Capo dello Stato Di Wanda Marra e Giacomo Salvini

Dl Sostegni Per ora nessun decretone: ristori solo a turismo&C. Si ricomincia – Prima della partita del Colle, previsti aiuti per 2 miliardi alle attività colpite dalle chiusure. Per rifinanziare Cig e altre misure ne servono molti di più Di Patrizia De Rubertis

Anni di piombo Volantino Br su Moro all’asta, arriva la Digos. “È una delle tante copie”: verifiche in corso E alla fine è arrivata anche la Digos. Ieri gli agenti della Questura di Roma hanno fatto visita alla Bertolani Fine Art, la casa d’aste che ha messo in vendita una copia al ciclostile del volantino con il quale le Brigate Rosse annunciarono il rapimento di Aldo Moro. Il comunicato in questi giorni è finito […] Di Valeria Pacelli

Il processo Depistaggio Cucchi, la famiglia chiede 2 mln: “Noi carne da macello, Casarsa anima nera” La famiglia di Stefano Cucchi ha chiesto un risarcimento di oltre 2 milioni di euro agli imputati del processo sui presunti depistaggi seguiti alla morte, nel 2009, del geometra romano. “I depistaggi sono stati finalizzati, fin dal primo momento, ad allontanare qualsivoglia responsabilità delle istituzioni dello Stato sulla sua morte, quando Stefano era proprio nelle […] Di Vincenzo Bisbiglia

Bentornati al 2020 De Luca richiude le classi, Draghi prova a fermarlo “Siamo disposti ad ascoltare i presidi. Stiamo lavorando a una soluzione, ma vogliamo dare una risposta unitaria. La nostra linea resta quella della presenza”. A parlare al Fatto Quotidiano è il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, travolto dalle polemiche di queste ore sollevate da oltre duemila presidi che chiedono di non aprire le scuole lunedì e […] Di Alex Corlazzoli

Berlusconi al Quirinale? No, grazie Fregato da Alfano e 5Stelle, B. viene cacciato dal Senato Trentesima puntata. Cartellino rosso – Gli ultimi ricatti e meline, ma l’uscita dei poltronisti Ncd gli scarica l’arma. E il M5S costringe il Pd a espellerlo Di Marco Travaglio

L’Iss – Monitoraggio settimanale “Situazione in drastico peggioramento, serve un cambio della rotta” Servono “misure di mitigazione significative” o sarà “altamente probabile” un “ulteriore rapido aumento” di casi e ospedalizzazioni nelle prossime settimane, con ben 8 Regioni che hanno oltre il 50% di chance di raggiungere tassi di occupazione di reparti e terapie intensive da zona rossa. L’Istituto Superiore di Sanità avverte il governo sulla “fase delicata” della […] Di RQuotidiano

Milano L’ex consigliera comunale positiva: “E la chiamano gestione?” “Quattro giornidi inferno (ancora in corso), febbre a 40, tosse da far saltare gli occhi, il fiato che non torna mai, il corpo che ti lascia”. Sumaya Abdel Qader, ex consigliera comunale di Milano con il Pd, ha raccontato sul suo profilo Facebook il calvario che vive da una settimana insieme alla famiglia, quasi tutta […] Di RQuotidiano

Si indaga su 5 casi Stupri al Duomo, “ridevano, nessuno è intervenuto” Violenze sessuali in serie, come a Colonia nel 2016. Milano rivive l’incubo tedesco. Sono cinque gli episodi di stupro di gruppo avvenuti la notte di Capodanno su cui indaga la Procura meneghina, tutti sarebbero avvenuti intorno all’area di piazza del Duomo. Teatro, secondo le accuse, della violenza sessuale denunciata da un gruppo di studentesche di […] Di RQuotidiano

Vacanze di natale Risse a Cortina, coinvolti i rampolli della “Roma bene” Due episodi distinti, entrambi con protagonisti in negativo gruppi di ragazzini romani, figli di medici e professionisti. La polizia di Cortina, nota località dolomitica, è al lavoro per ricostruire le due violente risse verificatesi a cavallo tra la vigilia e il 1° dell’anno. La prima, la notte di Capodanno, ha visto tre ragazzi romani di […] Di RQuotidiano

L’ex presidente Sicilia, Lombardo assolto in appello da accuse di mafia È stato assolto nel processo d’Appello bis l’ex governatore siciliano Raffaele Lombardo, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa (perché il fatto non sussiste) e voto di scambio aggravato (per non aver commesso il fatto). Per la procura etnea, che aveva chiesto una condanna a 7 anni e 4 mesi, l’ex fondatore del partito autonomista […] Di Saul Caia

Durante battuta di caccia Inciampa e parte colpo. Muore campione skeet È inciampato su un tronco mentre era a caccia. Ha perso l’equilibrio e il suo fucile ha sparato il colpo che lo ha colpito all’addome, uccidendolo. Sarà l’autopsia a confermare quella che per gli inquirenti sembra una dinamica chiara: a uccidere Cristian Ghilli, 19enne campione del mondo juniores dello skeet, sarebbe stata una “tragica fatalità”. […] Di RQuotidiano

Fondi della santa sede Sequestro a Mincione, la Svizzera conferma Le autorità giudiziarie elvetiche hanno negato al finanziere Raffaele Mincione, coinvolto nella compravendita del Palazzo di Sloane Avenue a Londra da parte della Segreteria di Stato vaticana e nel conseguente processo che riprenderà il prossimo 25 gennaio, lo sblocco dei conti svizzeri posti sotto sequestro da un anno. L’ammontare complessivo dei conti è stato quantificato […] Di RQuotidiano

Allarme di Cgil-Cisl “Quarantene pagate o sarà un disastro” Se da un lato i decreti a tema Covid si susseguono ormai senza sosta, dall’altro molte cose di puro buon senso sono state lasciate decadere senza spiegazioni (ma il motivo ovviamente c’è): è il caso dei ristori/sostegni e cassa integrazione che accompagnino le chiusure, dello smart working in specie nel pubblico impiego e della materia […] Di Ma. Pa.

La serie A Aut aut del premier: “Porte chiuse oppure stop” Lockdown. Per la prima volta dall’inizio del campionato risuona la parola che fa tremare i presidenti, e che per il pallone significa fermarsi, o comunque giocare a porte chiuse, con danni milionari. A terrorizzare la Serie A è una telefonata di Mario Draghi al n.1 della Figc, Gabriele Gravina. Cordiale, anche se il messaggio è […] Di Lor. Vend.

Annunci e nebbie Migliori, una sordità irresistibile “Tirare avanti” sulla pandemia – Dall’obbligo vaccinale al pass: le misure di Draghi & C. varate con vuote fanfare e senza tener conto dei pareri degli scienziati che infatti le giudicano inefficaci. Non un bel viatico per la corsa al Quirinale Di Barbara Spinelli

Epstein, accuse a Andrea Per pagare gli avvocati il principe vende chalet Il principe Andrea ha trovato un acquirente per il suo chalet a Verbier, sulle Alpi svizzere. Secondo quanto riportano i tabloid britannici, il duca di York sarebbe stato costretto a vendere l’abitazione a un misterioso milionario, per una somma superiore ai 17 milioni di sterline, per poter pagare le spese legali della vicenda che a […] Di RQuotidiano

“America contro” Capitol Hill, un anno dopo: Sky racconta le fratture sociali Usa “6 gennaio 2021: il mondo assiste sbigottito alle proteste di Capitol Hill. Ma è stato davvero un evento così sorprendente? Oppure gli Stati Uniti mostrano da tempo i segni di una pericolosissima frattura sociale e di una spiccata contrapposizione politica?”. Sky Tg24 lo racconta con ‘America Contro’, nuovo programma in onda dal 9 gennaio ogni […] Di RQuotidiano

Francia La sceriffa delle Banlieue. Pécresse usa lo stile Sarko “Ci vuole il Kärcher”. La candidata dei Républicains alle Presidenziali cita l’aspirapolvere per ripulire le periferie Di Luana De Micco

Regno Unito BoJo e i lavori in Downing Street pagati da un Lord La tregua è durata quanto le vacanze di Natale: Boris Johnson è di nuovo al centro di pesanti sospetti di corruzione. Il cavallo di Troia è sempre la ristrutturazione degli interni di Downing Street, voluta dalla moglie Carrie Symonds nel 2019. Per le spese di manutenzione dell’appartamento del premier c’è un budget pubblico di 30 […] Di Sabrina Provenzani