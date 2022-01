Qualunque cosa decida domani con l’ennesimo pacchetto di misure anti-Covid (il quinto in un mese), il governo Draghi ha fallito una delle sue due missioni (l’altra era il completamento del Pnrr). E non perché la quarta ondata Delta-Omicron sia colpa sua (era inevitabile come le precedenti, anche se si è pensato di bloccarla alle frontiere […]

Il colle del caimano B. apre il derby con Draghi “Al quarto voto o lui o me” Ha trasformato l’elezione del presidente della Repubblica in una campagna elettorale. Silvio Berlusconi si è candidato, conta le truppe e studia la strategia. L’ultima è la sfida aperta a Draghi: “O lui o me al quarto scrutinio” dice. Non solo: ha anche un programma elettorale. Ha studiato delle promesse da fare agli elettori (parlamentari e […] Di Giacomo Salvini

Pedine in movimento Conte: un “tecnico” a Chigi . Ma Di Maio si sente in corsa E poi c’è Luigi Di Maio. Il 5Stelle che sa stare ai tavoli, quello che già parlava con tutti e figurarsi ora in tempi di voto da Colle, il grillino che non è Giuseppe Conte e non deve agitarsi per dimostrarlo: “Gli basta stare fermo e lasciare spazio agli errori altrui” come sibila un big. […] Di Luca De Carolis

Berlusconi al Quirinale? No, grazie L’uveite, il replay del Caimano e l’inciucio sul Napolitano-bis Ventiseiesima puntata. Mamma li grilli!. M5S trionfa, ma Re Giorgio e il Pd aiutano B. a escluderli dai giochi: via Prodi, Rodotà e Bersani, lui torna al governo Di Marco Travaglio

Covid-19. Verso le nuove misure Senza il vaccino non si lavora più. Draghi non molla sul Super Pass Domani le decisioni. Lega e mezzo M5S contrari, ma il premier non cede Vuole l’“immunizzazione” nel pubblico e nel privato Di Alessandro Mantovani e Giacomo Salvini

La crisi nei cieli Air Italy, partite le prime lettere di licenziamento: in 1.322 a casa L’ultimo giorno di cassa integrazione è stato il 31 dicembre. E dopo appena 48 ore sono partite le prime lettere di licenziamento collettivo per i 1.322 dipendenti della Air Italy. La compagnia aerea, la ex Meridiana, partecipata al 49% da Qatar Airways e al 51% da Alisarda del principe Aga Khan, ha deciso di non […] Di RQuotidiano

Era ai domiciliari Bimbo ammazzato, il Gip concesse al padre di vederlo Il Gip lo aveva messo ai domiciliari con l’accusa di tentato omicidio per aver accoltellato un collega di lavoro. Ma lo aveva anche autorizzato a vedere suo figlio. Così il 1° gennaio Davide Paitoni, 40 anni, ha ucciso con una coltellata alla gola il piccolo Daniele, 7 anni, per poi ferire la moglie da cui […] Di RQuotidiano

Piacenza Morto l’ex brigatista Bertolazzi. Nel ’74 rapì il magistrato Sossi Fra i fondatoridelle Brigate Rosse, Piero Bertolazzi è morto a 71 anni all’ospedale di Piacenza, dopo una lunga malattia che l’ha stroncato poche ore prima della fine del 2021. Soprannominato “il Nero”, divenne noto per aver organizzato nel 1974 il rapimento del magistrato genovese Mario Sossi, insieme a Mara Cagol e Alberto Franceschini. Nell’87 firmò […] Di RQuotidiano

Napoli, fermata 40enne Uccide il figlio di 2 anni gettandolo in mare: era convinta che avesse un ritardo mentale Sulla spiaggia limacciosa di La Scala a Torre del Greco (Napoli) una mano pietosa ha piantato una croce di legno. È stata messa lì a ricordare Francesco, un bambino di due anni e mezzo annegato nell’acqua gelida antistante, la notte del 2 gennaio. Pareva un incidente e invece è stato un omicidio: la madre, messa […] Di Vincenzo Iurillo

Imputati Fiore e Castellino Assalto alla sede Cgil Il 2 marzo il processo Avrà inizioil 2 marzo davanti alla prima sezione del Tribunale di Roma il processo per l’assalto alla sede della Cgil del 9 ottobre. La Procura di Roma nelle scorse settimane aveva chiesto e ottenuto il giudizio immediato per i leader di Forza Nuova, Giuliano Castellino e Roberto Fiore, e altre undici persone in relazione agli […] Di RQuotidiano

La ginecologa scomparsa Pedri prima di sparire: ‘Io morta che cammina’ “Questa voltanon ce la farò”. E ancora: “Sono un morto che cammina”. Sono alcuni degli ultimi pensieri che Sara Pedri, la ginecologa di 32 anni sparita il 4 marzo, ha affidato al suo pc pochi giorni prima di essere trasferita dall’ospedale di Trento a quello di Cles da cui si era dimessa 24 ore prima […] Di RQuotidiano

Milano, pm: ‘rito immediato’ Drogò coppia e stuprò lei: chiesto il giudizio La Procuradi Milano ha chiesto il processo con rito abbreviato per Omar Confalonieri, l’agente immobiliare accusato di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni nei confronti di una coppia, marito e moglie, interessata alla compravendita di un immobile: dopo aver narcotizzato i due con dosi massicce di benzodiazepine, Confalonieri avrebbe abusato della donna, lo scorso […] Di RQuotidiano

lo scrittore ungherese Morte di Homonnay, Roma apre l’inchiesta Il pmLuca Guerzoni ha aperto un fascicolo sulla morte di Gergely Homonnay, 52enne scrittore ungherese trovato senza vita la mattina del primo gennaio in un club privato nel quartiere San Giovanni, a Roma. Secondo la Procura, il decesso di Homonnay sarebbe avvenuto “come conseguenza di altro reato”: accanto al suo corpo sarebbero state trovate tracce […] Di RQuotidiano

Condannato a sette anni Milano, arrestato il rapper Escomar La poliziadi Stato ha arrestato a Milano il rapper italo-marocchino Escomar, nome d’arte di Omar Bayouda, 22 anni. Il giovane, che conta quasi 400mila ascoltatori mensili sulla piattaforma di streaming musicale Spotify, deve scontare sette anni dopo una condanna del Tribunale di Monza per piccole rapine, commesse nel 2013 e 2014 nella provincia lombarda. Escomar […] Di RQuotidiano

Ambiente svenduto Il governo scippa a Taranto 600 mln delle bonifiche per darli all’acciaieria Dl Milleproroghe. La fabbrica è quasi senza soldi e le banche non glieli prestano: ci pensa Cingolani Di Francesco Casula

Da ieri in circolazione Ecco i 2 euro dedicati a Falcone e Borsellino È entrata in circolazione la moneta da 2 euro dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il Poligrafico dello Stato ne ha coniati tre milioni di pezzi, per un valore complessivo di 6 milioni di euro. Sulla faccia della moneta è incisa la celebre fotografia scattata da Tony Gentile in cui i due magistrati che […] Di RQuotidiano

il ritratto Riecco donna Mestizia collezionista di smalti, poltrone&Bat-caverne Letizia Moratti in lizza per il Quirinale. Avvisate i corazzieri. Il matrimonio con Gian Marco, San Patrignano, i guai del figlio e altri disastri: dalla Rai all’Università sotto il segno di B.. Ora dalla Lombardia in pieno caos Covid può salire più in alto Di Pino Corrias

Serie tv nel mirino Kiev contro Netflix “Emily in Paris offende l’Ucraina” Kiev insorge. Non per le truppe russe al confine est del Paese, ma per la serie tv Emily in Paris distribuita da Netflix. Il ministro della Cultura, Oleksandr Tkachenko, ha inoltrato ieri agli uffici del gigante dello streaming una lettera di lamentele per essere stato “offensivo” verso il popolo ucraino. Ha poi ribadito il suo […] Di miac

Record di firme Blair nominato Sir, in 400mila contro: “Toglietegli titolo” La Regina Elisabetta lo ha nominato Sir e membro dell’Ordine della Giarrettiera, il più alto grado di cavalierato del Regno Unito. Ma in molti, e non solo oltremanica, non hanno dimenticato i “crimini di guerra” in Iraq e Afghanistan, né le bugie con cui venne giustificata l’invasione irachena. E in un paio di giorni oltre […] Di RQuotidiano

Ex presidente Usa Trump convocato dalla Procura di New York “Gonfiò il valore dei suoi beni e frodò il fisco” A un anno dalla presa del Campidoglio – il 6 gennaio 2021 migliaia di facinorosi suoi sostenitori, da lui sobillati, invasero il Congresso –, Donald Trump deve fare i conti con la giustizia ordinaria, oltre che con quella politica (una commissione della Camera sta indagando sulle sue responsabilità in quella sommossa). Il procuratore di New […] Di Giampiero Gramaglia

Abusi su minori Epstein pagò 500mila dollari all’accusatrice del principe Il nome di Andrea non figura sul documento, ma i suoi legali hanno deciso di utilizzarlo per tenere il principe lontano dai tribunali. La carta bollata in questione, venuta fuori nelle ultime ore, è il patteggiamento con il quale nel 2009 Jeffrey Epstein pagò 500mila dollari a Virginia Giuffre, la ragazza che accusa il membro […] Di RQuotidiano

Afghanistan Il ministero Talib vieta alle donne di usare anche i bagni pubblici Nella provincia settentrionale di Baji, in Afghanistan, le autorità religiose hanno deciso di vietare l’accesso ai bagni pubblici a donne e ragazze. La scelta dei clerici è stata appoggiata dai funzionari del Ministero per la Promozione della virtù e prevenzione del vizio ed approvata in maniera unanime. “Poiché in molte case mancano i bagni moderni”, […] Di RQuotidiano

Lo scrittore altrove Celati, disertore del romanzo L’addio a 84 anni. Tra Calvino e l’“esilio” Di Luca Sebastiani