Un terremoto di magnitudo 6.2 è stato registrato nella costa orientale di Taiwan ed è stato avvertito nella capitale Taipei. Lo ha reso noto l’ufficio meteorologico centrale di Taiwan spiegando che la scossa è avvenuta alle 17:46 ora locale (le 10:46 italiane). Secondo lo Us Geological Survey il sisma ha avuto origine a una profondità di 28,7 chilometri sotto l’oceano a 56 km dalla città di Hualien, sulla costa est. Gli edifici della capitale hanno tremato per quasi un minuto, secondo quanto riferiscono i media locali. Al momento non si segnalano né feriti né danni particolari.