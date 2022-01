Vienna e il concerto di Capodanno. Un momento da sogno che è possibile seguire anche in tv. Sarà Daniel Barenboim a dirigere la filarmonica di Vienna nella Sala d’Oro del Muskverein. Inizio ore 11:15 e diretta in tutto il mondo: in Italia, in differita, sarà possibile vedere il concerto alle 13:30 su RaiDue. La replica in prima serata su Rai5. Per quando riguarda invece il concerto di Capodanno della Fenice, l’inizio alle 12:20 dopo la recita dell’Angelus di Papa Francesco. A dirigere l’orchestra Fabio Luisi. La replica su Rai 5, sempre sabato 1 gennaio, alle 18:15.