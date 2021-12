L’anno scorso Conte veniva crocifisso perché in un Dpcm aveva scritto “congiunti” e tutti fingevano di non sapere cosa fossero. L’altroieri, col favore delle tenebre, Draghi ha partorito un decreto scritto in sanscrito da una squadra di enigmisti e, come al solito da quando c’è lui, non s’è presentato alla stampa per tradurlo in italiano. […]

Azzeccagarbugli La neolingua del draghismo: il decreto non è in italiano Grande è la confusione sotto il cielo pandemico, che sia nelle stanze chiuse dei Consigli dei ministri o nelle file all’aperto di chi cerca disperatamente un tampone. Ora, il linguaggio del diritto non ha mai brillato per eleganza e accessibilità: in altre parole, le leggi sono scritte malissimo, da sempre, e sembrano volontariamente illeggibili per […] Di Tommaso Rodano

Dopo il Cdm Effetto Colle sul governo, Draghi lo ammette: “Siamo a fine corsa” Omicron e i partiti divisi – “Conflittualità esasperata”: Letta e Mattarella in campo per “proteggere” l’ex Bce e spingerlo al Quirinale Di Wanda Marra

L’intervista – Luciano Canfora “Altro che miracoli, il premier si sbriciola alla prova dei fatti” Professor Canfora, è tra i pochi “laici” che non riescono ad apprezzare il miracolo di Draghi. Il miracolo draghiano è una costruzione retorica che alla prova dei fatti si sbriciola. Mi sembra che oltre a mettere in ginocchio i partiti, soprattutto il Pd che è ai suoi ordini, abbia ottenuto poco. Ogni volta che si […] Di Tommaso Rodano

Roma Ostia, regalo Pd ai balneari Fermata la gara anti-abusivi Concessioni spiagge – Il Municipio X revoca i bandi avviati dopo Mondo di Mezzo Di Vincenzo Bisbiglia

Il caimano Pier Silvio: “In tv immagini di papà in ottima forma” A Cologno Monzese sono giorni di quiete natalizia. Il clima è quasi sospeso: c’è tanta attesa per il nuovo anno che, come ripete Silvio Berlusconi ai suoi collaboratori, si aprirà con la “battaglia delle battaglie”, quella del Quirinale. E anche Mediaset, ovviamente, deve dare il suo contributo per provare a coronare il sogno del suo […] Di Giacomo Salvini

Il bollettino Balzo Omicron, nuovo record di casi: 126.888 E altri 156 morti Ennesimo record di contagi in Italia: sono 126.888 i casi di ieri (mercoledì erano stati 98.020). Le vittime sono state 156, ventiquattr’ore prima 148. Sono 1.226 i pazienti in terapia intensiva (41 in più con 134 ingressi giornalieri). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.866, quindi 288 in più in un giorno. Un […] Di RQuotidiano

Berlusconi al Quirinale? No, grazie Lo spread, l’auto-lettera Bce, le euro-risate e Monti: the end 2011, luglio. Il crollo reputazionale del Cavaliere per i sexy-scandali si salda con quello finanziario: la Borsa tracolla, lo spread sfonda quota 400, gli speculatori scommettono contro l’Italia. Il governo è paralizzato dagli scontri fra Berlusconi&Brunetta (ministro della Pa), che annunciano una mega-riduzione fiscale, Tremonti che la ritiene impossibile e Bossi che si oppone alla […] Di Marco Travaglio

Fondi alla politica Parlamento, negato il 2Xmille ai 5 Stelle “Non sono iscritti al Registro dei partiti” Per il 2022 non se ne parla, in futuro chissà: la richiesta del M5S di accedere al 2 per mille è stata bocciata dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo sui rendiconti dei partiti. Che il 23 dicembre ha notificato ai vertici pentastellati il sonoro verdetto. Per beneficiare della […] Di Ilaria Proietti

Prove di intesa Pd-M5s Milano, a Pavone la guida del board sull’innovazione Una nomina che porta con sé anche un messaggio politico: la voglia di Pd e M5S di allearsi in vista delle regionali in Lombardia del 2023. Quello che non è successo in occasione delle ultime Amministrative a Milano. Così il sindaco del capoluogo lombardo Beppe Sala ha nominato Layla Pavone, ex consigliera d’amministrazione del Fatto […] Di RQuotidiano

A bordo 440 migranti Sea Watch attende da 7 giorni: ‘Fate sbarcare i bambini’ Da 7 giorni chiede un porto sicuro dove sbarcare 440 migranti salvati in 5 diversi soccorsi. Ora la Sea Watch 3 chiede che vengano portati a terra almeno i minori: a bordo ce ne sono 167 non accompagnati, che hanno tra gli 8 e i 17 anni, e 14 bambini che hanno meno di un […] Di RQuotidiano

Rimborsopoli Piemonte Burzi, l’ultima lettera prima del suicidio: “Non riesco più a tollerare la sofferenza” Ha voluto scrivere “la fine della storia”. Questo è l’oggetto della mail che Angelo Burzi, esponente torinese di Forza Italia morto suicida la notte di Natale, ha lasciato prima di spararsi alla tempia. Un messaggio in cui il politico, condannato a tre anni per peculato il 14 dicembre nell’appello bis del processo “Rimborsopoli”, spiega le […] Di Andrea Giambartolomei

20enne sparì a Novellara Saman, il 14 l’esame dei frammenti di cranio Si terrannoil 14 gennaio gli accertamenti tecnici irripetibili sul frammento osseo, una parte di cranio, trovata il 3 novembre nel Po, nel Comune di Boretto, a circa 20 km dal luogo dove sarebbe stata uccisa Saman Abbas, 20enne pachistana residente a Novellara sparita nel nulla il 30 aprile dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. […] Di RQuotidiano

Il nuovo sindaco La prima vittoria di Gualtieri: rifiuti e cinghiali spariti (da giornali e tv) “I vostri titoli sono diversi, l’anno scorso di questi tempi erano di tutt’altro tenore”. È stato lo stesso Roberto Gualtieri, in uno slancio di onesta ingenuità, a far notare come sia cambiato il trattamento riservato dalla stampa locale romana al sindaco, ora che sulla poltrona più alta del Campidoglio non siede più Virginia Raggi. Durante […] Di RQuotidiano

Condannato per furti Va a far accoppiare il gatto: arrestato latitante da 9 anni È andato, nel Reggiano, a casa di un amico, per fare accoppiare il gatto. Ma è ricercato in tutta Europa, per furti commessi in Francia, e viene arrestato. Un 35enne cittadino d’origine moldava, condannato a due anni di reclusione dal tribunale della città portuale bretone di Saint Malo, riconosciuto colpevole per una serie di furti […] Di RQuotidiano

Lacrime e sangue Finisce la Cassa Covid: lavoratori in ginocchio Addio ammortizzatori sociali, ma è piena emergenza E Brunetta si impunta contro lo smart working nonostante i contagi Di Patrizia De Rubertis e Roberto Rotunno

La Germania verde Centrali nucleari Berlino ne ha ancora 6 e oggi ne spegnerà tre Dopo 35 anni di operatività, oggi la Germania staccherà la spina di tre delle sue ultime sei centrali nucleari. Verranno disattivati i reattori di Brokdorf, Grohnde e Gundremmingen C, gestiti dalle utility E.On e Rwe. È il penultimo passo di Berlino verso il completamento del suo ritiro dall’atomo per concentrarsi sulle energie rinnovabili. Gli ultimi […] Di N. B.

Pensioni giornalisti Inpgi, Corte Conti boccia bilancio e mancate riforme Con un tempismo perfetto, la relazione della Corte dei Conti – varata il 30 novembre – che fa a pezzi il bilancio 2019 e le politiche dell’Inpgi, la cassa di previdenza dei giornalisti, è stata pubblicata il giorno dopo il voto di fiducia alla manovra del governo che ha sancito la confluenza nell’Inps dal prossimo […] Di FQ

È morto a 82 anni Scarpa: attore cult di Verdone, Troisi, Moretti e De Crescenzo Addio a Renato Scarpa. L’attore è morto per un malore improvviso nella sua casa romana. Nato a Milano il 14 settembre del 1939, aveva ottantadue anni. La dimensione di caratterista solido, duttile e alla bisogna sorprendente si era affinata già negli anni Settanta, dopo il battesimo Sotto il segno dello scorpione sul set dei Taviani […] Di Federico Pontiggia

Corte dei Conti Lombardia Prof col ‘doppio lavoro’ dovrà pagare 2,5 mln La Corte dei Conti della Lombardia ha condannato Roberto Lodovico Weinstein, già professore ordinario di parodontologia alla Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Milano, a versare oltre 2,5 milioni all’ateneo. Weinstein ha svolto attività professionale “senza aver chiesto e/o ottenuto l’autorizzazione dall’amministrazione di appartenenza”. In particolare era stato socio e amministratore di […] Di RQuotidiano

Valore di 10 milioni Archeologia, Usa restituiscono all’Italia 201 opere di pregio Gli Stati Uniti restituiscono all’Italia 201 opere pregiate datate tra l’VIII secolo a.C. e il I secolo d.C. del valore di circa 10 milioni di euro, che negli ultimi decenni erano finite oltreoceano smerciati da importanti musei, case d’asta, gallerie e collezionisti privati. L’operazione è stata presentata dal ministro della Cultura Dario Franceschini e dal […] Di RQuotidiano

Centro “Simon Wiesenthal” Antisemitismo, la Bbc nella “Top 10” del 2021 Sui primi duegradini del podio ci sono l’Iran e Hamas. E fin qui niente di nuovo. Ma al 3° posto della “Global Antisemitism Top Ten” pubblicata per il 2021 dal centro “Simon Wiesenthal” di Los Angeles c’è la Bbc. Al 7° posto, poi, si piazza la Germania, colpevole secondo il centro di non aver contrastato […] Di RQuotidiano

Usa Maxwell colpevole: adesso potrebbe vuotare il sacco Sentenze – Da accusata ad accusatrice: per ridurre la condanna a 65 anni di carcere, l’amante di Epstein rischia di mettere nei guai da Bill Clinton al principe Andrea Di Giampiero Gramaglia

Russia Il Cremlino inserisce le Pussy Riot nell’elenco degli “agenti stranieri” Nadezhda Tolokonnikova e Veronika Nikulshina, esponenti del collettivo ”Pussy Riot”, sono state inserite nell’elenco degli “agenti stranieri” del ministero della Giustizia russo. Tolokonnikova, 32 anni, era stata condannata per aver preso parte all’esibizione anti-governativa nella Cattedrale di Cristo Salvatore nel 2012. Nell’elenco, in cui ci sono ormai oltre 111 persone e organizzazioni, è finito anche […] Di RQuotidiano

La pena secondo Riad Ville di lusso per gli assassini di Khashoggi Niente celle.Ville lussuose, a Riad. Qui vivrebbero almeno tre dei componenti del commando condannato dalla stessa Arabia Saudita per l’uccisione il 2 ottobre del 2018 di Jamal Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul. Lo rivela il Guardian, che cita una fonte collegata ai vertici dell’intelligence saudita secondo cui i tre vivono e lavorano in una […] Di RQuotidiano

I personaggi del 2021 – Secondo tempo Dal Nobel Parisi agli ori olimpici: “È stata la mano di Dio” sul 2021 Parisi Ci vuole il fisico giusto per il Nobel Non chiedetegli se Dio esiste, è roba da registi di cinema; non chiedetegli nemmeno che relazione c’è tra le dimensioni di un foglio di carta e il raggio della sfera dello stesso foglio appallottolato: è un problema insoluto che lo angustia parecchio. Giorgio Parisi non è […] Di RQuotidiano