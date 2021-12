“Il colpo di coda di quest’ultima variante del virus sta mettendo di nuovo in seria difficoltà il Paese. Il M5s sa qual è la prima cosa da fare nel 2022, aiuti immediati”. Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in un video pubblicato su Facebook. “Quando si chiedono sacrifici alle persone si deve anche saper dare, e lo Stato deve farlo velocemente – aggiunge l’ex premier – Abbiamo portato quest’esigenza nell’ultimo Consiglio dei ministri e in Parlamento lo ribadiremo con forza”. Conte sottolinea quindi che “il governo deve fare la sua parte”. Per il presidente del M5s, “servono subito interventi massicci e serve, diciamolo apertamente, un nuovo scostamento di bilancio“.

“Mentre parlo ci sono gestori di discoteche, locali e altre strutture, che hanno dovuto chiudere. Quindi vanno subito stanziati i ristori e dato un segnale concreto di vicinanza”, sottolinea Conte. Che conclude: “Ci sono poi strutture ricettive ristoranti bar cinema e teatri messi in seria difficoltà dalle regole adottate per questi giorni di vacanza, la sopportazione è al limite e il sostegno non può mancare. Gli aiuti devono essere rapidi”.