Certezza della giuria di “MasterChef Italia”, presente sin dalla prima edizione, Bruno Barbieri è impegnato su Sky Uno e Now con le nuove puntate del cooking show – prodotto da Endemol Shine Italy – più famoso d’Italia. Barbieri è ospite del talk Programma, in streaming su Facebook FqMagazine.it e YouTube de Il Fatto Quotidiano giovedì 30 dicembre dalle ore 15. Chef Barbieri con Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono alla ricerca del miglior chef amatoriale d’Italia, il titolo che al termine della precedente edizione è andato a Francesco Aquila. Anche quest’anno “MasterChef Italia” ha scelto di andare a cercare i cuochi amatoriali direttamente nelle loro cucine, nelle loro case, con la primissima fase di selezione avvenuta online: i candidati si sono mostrati nel loro ambiente più familiare, con i propri piatti più rappresentativi. Solo i più promettenti accederanno ai Live Cooking, che sono stati al centro dei primi due episodi. Ai Live Cooking gli aspiranti chef hanno presentato le proprie storie di vita spesso molto forti, storie in cui la cucina svolge un ruolo centrale e necessario, ma soprattutto per conoscere i 3 giudici creatori di iconici tormentoni (dal “mappazzone” di Bruno al “fooorza!” di Antonino, fino al “come on!” di Giorgio) ormai entrati nel lessico comune. La gara, giunta alla terza puntata in onda anche questo giovedì in prima serata, adesso entra nel vivo.