Anche il Daily Mail parla di Mauro da Mantova, il No Vax della trasmissione radiofonica La Zanzara morto il 27 dicembre dopo aver contratto il Covid. Inevitabili i riferimenti alle sue ‘gesta’: “Maurizio Buratti, 61 anni, si era vantato di essere ‘un untore’ dopo essere andato deliberatamente in un supermercato Carrefour senza mascherina, mentre stava male e aveva la temperatura di 38 gradi, pochi giorni prima del suo ricovero”, scrive il tabloid britannico.

Di qui il racconto del suo lento declino, già noto ai lettori italiani ma probabilmente meno a quelli stranieri. E ancora il commento di David Parenzo, co-conduttore della trasmissione di Radio24, che si era espresso immediatamente dopo la notizia, scrivendo su Twitter: “Riposa in pace vecchio complottista. Spero solo che la tua triste storia serva da esempio a tutti coloro che alimentano dubbi sull’efficacia del destino”. “Il karma”, è il commento più diffuso sotto al tweet dell’articolo rilanciato dal Daily Mail nella mattinata di oggi 29 dicembre.

Italian anti-vaxx radio personality who boasted of being a ‘plague spreader’ dies from Covid aged 61 https://t.co/D9FiMyZ10n

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 29, 2021