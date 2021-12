“Auspico che verrà introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori, sia del pubblico sia del privato. È una misura a cui arriveremo”. A dirlo è stato il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in vista del Consiglio del ministri che si occuperà, tra le altre cose, dei nuovi provvedimenti che adotterà il governo, in special modo quelli relativi all’isolamento dei singoli cittadini.