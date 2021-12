In Spagna la Catalogna ha ripristinato il coprifuoco notturno a partire dalla vigilia di Natale per combattere un picco record di infezioni da Covid-19, dopo che giovedì un tribunale ha approvato la misura nella regione nord-orientale. La corte suprema della regione ha dichiarato di aver concordato con la richiesta del governo regionale catalano per imporre un coprifuoco notturno tra l’1:00 e le 6:00. Il provvedimento è partito venerdì 24 dicembre e durerà 15 giorni. La regione nord-orientale è stata la prima a ripristinare il coprifuoco notturno in risposta alla variante altamente contagiosa dell’Omicron