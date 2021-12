Dapprima la conferma del tradizionale pranzo natalizio, poi l’annullamento. Dunque come passerà il giorno di Natale la regina Elisabetta? Il primo, da quando il principe Filippo non c’è più? Stando a quanto riportato dalla BBC, Carlo e Camilla terranno compagnia alla Sovrana, mentre si vocifera di una possibile assenza di William, Kate e i loro bimbi. Non ci sarà sicuramente la principessa Anna, dopo che il marito, Sir Timothy Laurence, è risultato positivo al Covid.

Di certo c’è che la Regina non si trasferirà al castello di Sandringham per precauzione, dopo la nuova ondata di contagi da Covid in Gran Bretagna. Rimarrà dunque nel castello di Windosr dove, come riportato dal Daily Mail, renderà un commovente tributo al suo amato principe Filippo. Indossando un maglione rosso e una spilla di zaffiro e crisantemo, oggetto prezioso che Elisabetta II ha sempre portato con sé nelle occasioni più speciali insieme a Filippo, come durante il loro primo servizio fotografico, durante la luna di miele. La Regina ha avuto una passione per gli zaffiri per tutta la vita, grazie al suo adorato papà, che aveva notato che le gemme blu fiordaliso si abbinassero al colore degli occhi di sua figlia.

Il messaggio della Regina – registrato la settimana scorsa – andrà in onda alle 15:00 sia su BBC1 che su ITV nella giornata di domani 25 dicembre e sarà probabilmente il più intimo di sempre. Al suo fianco, sulla scrivania, non ci saranno più tutte le foto di famiglia che è solita mostrare. L’unica immagine che spiccherà sarà uno scatto di lei e Filippo, realizzato nel 2007 nella casa di campagna di Broadlands, nell’Hampshire, per celebrare le loro nozze di diamante. La coppia aveva trascorso lì la luna di miele nel 1947.

Buckingham Palace ha inoltre annunciato che in primavera si terrà a Westminster Abbey una funzione di ringraziamento per la vita del duca di Edimburgo. E secondo diverse fonti la famiglia reale “si aspetta pienamente” che Harry e Meghan siano presenti alla cerimonia. Un fatto, questo, assolutamente non scontato.