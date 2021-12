Cantano i virologi. Non sul palco dell’Ariston di Sanremo ma a “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio 1, programma condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Un trio d’eccezione, forse nel tentativo di richiamare Morandi-Ruggeri-Tozzi, formato da Matteo Bassetti (direttore dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova), Andrea Crisanti ( professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova) e Fabrizio Pregliasco (direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Galeazzi di Milano). Per loro un’interpretazione sui generis sulle note di Jingle Bells, sulla gestione dellabasse pandemia hanno espresso pareri differenti ma uniti da una grande certezza: il vaccino va fatto.

I tre virologi ci hanno messo dunque la faccia, e soprattutto la voce, per cantare e convincere gli italiani a vaccinarsi contro il Covid-19 proprio durante le feste di Natale. Titolo del brano “Sì Vax”, questo il testo:

“Sì sì sì vax vacciniamoci

Se tranquillo vuoi stare i nonni non baciare

Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu

Se vuoi andare al bar

Felice a festeggiar

Le dosi devi far

Per fare un buon Natal

Mangia il panettone

Vai a fare l’iniezione

Proteggi gli altri oltre a proteggere anche te

Con la terza dose tu avrai feste gioiose

Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu

Per il calo dei contagi dosi anche ai Re Magi”

Le reazioni sono arrivate in tempo reale, tra stupore, sorrisi e battutine. Pochissimi gli apprezzamenti. Una stroncatura, stando alla pioggia dei commenti social, più che per la performance canora ma per l’operazione ritenuta da molti imbarazzante: “Più in basso di così c’è solo da scavare“, “Grottesco”, “Imbarazzante“, “Non so se ridere o piangere”, “Un favore ai no-vax”.