Torna il corteo dei no green pass a Milano: per la prima volta di domenica e per la prima volta pre-segnalato e autorizzato dalla Questura. In circa 200 sono partiti da piazza Castello per raggiungere l’Arco della Pace. Itinerario rispettato e nessuno scontro durante il corteo. Insieme ai militanti milanesi c’erano anche alcuni manifestanti veneti e gli studenti universitari contro il green pass. In tanti erano vestiti da indiani e in testa c’era uno striscione contro i big pharma. Soliti i cori: nel mirino soprattutto Draghi, Speranza e i giornalisti.