Sono 24.259 i positivi al test del SARS-CoV-2 individuati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto al dato di ieri (28.064). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono però oltre 100mila in meno (566.300 contro 697.740) per un tasso di positività in risalita al 4,28% dal 4% di ieri. Le nuove vittime sono 97, mentre ieri erano state 123. Negli ospedali i posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ordinari sono 7.726, 150 in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 966, 13 in più, con 78 nuovi ingressi.

I nuovi contagi registrati nel’arco dell’ultima settimana sono 163.648, un dato in continua ascesa: nella settimana dal 6 al 12 dicembre erano stati 116.499, in quella 29 novembre-5 dicembre 101.313, in quella 22-28 novembre 82.158, in quella 15-21 novembre 65.460. Stessa tendenza per i decessi: sono stati 810 negli ultimi sette giorni, 636 la settimana prima e 521 quella ancora prima. Il numero degli attuali positivi è raddoppiato in tre settimane: lo scorso 28 novembre erano 186.443, oggi toccano quota 362.275, un dato paragonabile a quello dello scorso maggio.