La Francia limiterà i viaggi “non essenziali” da e per il Regno Unito da sabato nel tentativo di rallentare la diffusione della variante Omicron. L’annuncio è stato dato dal governo che ha spiegato come gli arrivi saranno liberi solo per i residenti francesi e le loro famiglie, mentre gli spostamenti di turisti e lavoratori non residenti in Francia saranno limitati. Il governo terrà una riunione speciale sulla sicurezza venerdì che affronterà la crescente pressione sugli ospedali in Francia a causa dell’aumento delle infezioni nelle ultime settimane.

“Attueremo un sistema di controlli drasticamente più rigido di quello che abbiamo già”, ha detto il portavoce dell’esecutivo Gabriel Attal all’emittente Bfm-Tv sottolineando che i viaggiatori di ritorno dal Regno Unito avranno bisogno di un test anti Covid negativo effettuato meno di 24 ore prima della partenza (invece delle 48 ore attuali), dovranno sottoporsi a un periodo di quarantena e verranno imposti limiti ai viaggi nel Paese per turismo.

Non si tratta dell’unico Stato che adotta contromisure rigide per provare a bloccare la diffusione di Omicron. Dopo i test imposti da Portogallo e Italia, Israele ha prorogato fino al 29 dicembre il divieto di ingresso nel Paese per gli stranieri e allargato la ‘lista rossa’. Oltre a Gran Bretagna e Danimarca, tra gli Stati a rischio sono stati inseriti Francia, Spagna, Irlanda, Norvegia, Finlandia, Svezia ed Emirati Arabi. È possibile – secondo i media – che presto anche gli Usa siano inseriti. Secondo le attuali regole, per gli israeliani di ritorno da questi Paesi – anche vaccinati – c’è l’obbligo di tampone molecolare prima della partenza e all’arrivo e la quarantena di 7 giorni.

