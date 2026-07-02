L'attacco è avvenuto poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un altro attacco su larga scala. Mosca: "Colpiti siti militari-industriali"

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Un’ondata di 74 missili e oltre 500 droni si è abbattuta nella notte su Kiev e su altre aree dell’Ucraina. L’attacco è avvenuto poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un altro attacco su larga scala contro l’Ucraina. Almeno 13 persone sono morte, ha reso noto il ministro dell’Interno ucraino, Ihor Klymenko: “Purtroppo, il numero delle vittime aumenterà. Le persone continuano a chiedere aiuto” da sotto alle macerie degli edifici colpiti. Il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, ha parlato anche di 86 feriti di cui 70 ricoverati in ospedale. “Domani, 3 luglio, sarà dichiarata giornata di lutto a Kiev in memoria delle vittime del più massiccio attacco del nemico contro la capitale”, ha scritto Klitschko su Telegram, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro tra le macerie di un edificio residenziale distrutto per cercare eventuali sopravvissuti.

Durante l’offensiva, la Russia ha lanciato decine di missili da crociera e balistici contro Kiev, oltre a sferrare attacchi di massa con droni in diverse regioni. “La particolarità di questo massiccio attacco risiede nell’impiego simultaneo di mezzi di attacco aereo di vario tipo provenienti da diverse direzioni – ha reso noto l’Aeronautica militare ucraina -, nonché nell’utilizzo di un gran numero di missili balistici e droni a reazione”, ha sottolineato l’esercito”. Tra questi, anche missili Zircon e Iskander.

L’ondata ha distrutto edifici residenziali, danneggiato un hotel nel centro di Kiev e incendiato palazzi a più piani. Alle 7 ora locale, si contavano danni e distruzioni in oltre 30 località del distretto della capitale. “Il nemico sta nuovamente prendendo di mira le zone residenziali e uccidendo i civili. Abbiamo assistito a gravissime distruzioni e a un numero significativo di vittime, tra cui bambini”, ha dichiarato Tkachenko.

Il Ministero della Difesa russo ha riferito di aver colpito siti militari-industriali, infrastrutture energetiche e infrastrutture aeroportuali militari: “In rappresaglia agli attacchi terroristici dell’Ucraina contro strutture civili in territorio russo, le Forze Armate russe hanno sferrato un massiccio attacco con armi di precisione a lungo raggio terrestri e navali e droni d’attacco contro imprese del settore militare-industriale, energetico e dei combustibili situate a Kiev e nella regione di Kiev, e infrastrutture aeroportuali militari situate nelle regioni di Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkassk, Chernigov e Kiev”, ha riferito il ministero.

Volodymyr Zelensky ha chiesto maggiore sostegno dagli alleati dell’Ucraina per la sua difesa antiaerea, e in particolare una licenza dagli Stati Uniti per poter produrre i missili Patriot. “Contiamo molto anche su una decisione degli Stati Uniti riguardo alle licenze per i Patriot e ad altre forme di cooperazione. Queste sono il tipo di misure che possono fermare questa guerra e prevenire attacchi come questo”, ha dichiarato il presidente ucraino su Facebook.

“Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev – ha scritto su X l’Alto rappresentante Ue per la Politica Estera Kaja Kallas -. Solo un sostegno militare costante all’Ucraina e una maggiore pressione su Mosca possono farlo. Oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare-industriale russo in risposta agli attacchi. Più Mosca attacca i civili, più sanzioni devono essere imposte. Continueremo ad aumentare il costo dell’operazione fino a quando la Russia non capirà che non può vincere”.