Coppia in cima all’Empire State Building espone striscione per la pace. Poi la proposta di matrimonio

I due hanno raggiunto l'antenna per srotolare la scritta "Quando il potere dell’amore prevale sull’amore per il potere, il mondo conosce la pace". Poi lui le ha chiesto di convolare a nozze

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“Quando il potere dell’amore prevale sull’amore per il potere, il mondo conosce la pace”. Hanno risalito l’Empire State Building a New York fino alla cima, a 443 metri da terra, per srotolare uno striscione con questa scritta messa bianco su nero.

Due persone hanno aggirato le misure di sicurezza dell’iconico grattacielo della Grande Mela e sono riusciti ad arrivare fino alla guglia-antenna dove hanno messo in bella mostra, sospesi nel vuoto, il telo con la scritta “When the power of love beats the love of power, the world knows peace”. Un messaggio di pace ripreso in diretta da tutti i canali televisivi statunitensi attraverso gli elicotteri in volo sulla metropoli.

Ma non solo. La loro azione, infatti, ha avuto un secondo tempo. Dopo aver esposto la scritta, la coppia – vestita di nero e munita di caschi e maschere – ha iniziato la discesa e, una volta raggiunta una delle piattaforme più in basso, l’uomo si è inginocchiato e ha chiesto alla donna di sposarlo. I due si sono poi abbracciati e baciati.

Al momento non è chiaro come la coppia sia arrivata in cima al grattacielo, che si erge ben al di sopra delle aree accessibili al pubblico dell’edificio di 102 piani, e la polizia è al lavoro per fargli scendere dalla cima dell’Empire State Building.