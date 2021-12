Roberto Gualtieri è il terzo sindaco di Roma a dover prorogare l’ordinanza che vieta di bere l’acqua dal rubinetto a 61 utenze del Municipio XV. La causa è ancora la presenza di arsenico nell’acqua che proviene dall’acquedotto di Malborghetto. Il primo a firmare l’ordinanza fu Ignazio Marino e stessa decisione era stata rinnovata da Virginia Raggi. Per risolvere il problema servirebbe una bonifica, il cui costo – spiega RomaToday che dà la notizia – è di un milione e 711mila euro, ma che viene continuamente rinviata. Anche l’ordinanza di Gualtieri come quelle dei suoi predecessori sarà valida per un anno, quindi fino a fine 2022.

Sempre secondo il quotidiano locale online la bonifica non è ancora stata avviata perché, da parte del Servizio Idrico Integrato Acea Ato2, serve prima un adeguamento tecnico del progetto esecutivo, il rinnovo di alcune autorizzazioni e le procedure di gara per l’affidamento dei lavori. Nell’attesa residenti e lavoratori di questa zona restano senz’acqua potabile. Lo stesso problema negli anni passati aveva interessato altre zone ma in quel caso era stato portato a termine il risanamento.