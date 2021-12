“Si sta per compiere un delitto ambientale e sociale”. Una frase, quella riportata da un volantino, in grado di riassumere i motivi che hanno visto numerose persone, provenienti dal quartiere milanese di Crescenzago e dintorni, aggregarsi nel loro quartiere. Tutti riuniti sotto un edificio storico della zona, l’ex Comune di Crescenzago, su cui è stato appeso uno striscione: “Casa Crescenzago non palazzo privato”. Sabato pomeriggio si è tenuto il corteo organizzato da Casa Crescenzago, un’associazione dell’omonimo quartiere, che comprende al suo interno altre otto associazioni, tra cui Anpi, Legambiente e Banda musicale di Crescenzago.

Tra slogan contro la cementificazione, e un enorme struzzo di cartapesta a rappresentare coloro che “nascondono la verità pur di non cambiare sistema economico”, il corteo è partito da Piazza Costantino, sfilando poi per Via Berra, Via Padova, Via Vittorelli, Lungo Martesana, e concludere il suo giro in Via Meucci. Un giro simbolico, i cui due punti di partenza e di arrivo del corteo sono l’oggetto del malcontento dei membri delle associazioni, e ciò a cui puntano: fermare il cantiere nell’area di Via Meucci, e impedire che il Comune di Milano metta in vendita l’edificio dell’ex Comune di Crescenzago, in Piazza Costantino.

La diatriba tra Comune e Casa Crescenzago, riguardo la situazione del quartiere, ha radici remote. La zona di Via Meucci fa parte di un PRG (Piano Regolatore Generale) del 1980 del Comune di Milano, nel quale sarebbe dovuta essere destinata a verde pubblico. Tuttavia, i progetti e i solleciti dei cittadini, approvati dal Consiglio di Zona 2 (oggi Municipio 2), che desideravano l’acquisizione della zona al Demanio e la sua conversione in area verde (mozioni presentate nel 2000, 2002, 2015), sono rimasti inascoltati dai vertici di Palazzo Marino. Nel 2012, inoltre, il PGT (Piano di Governo del Territorio) ha deciso di destinare la zona da verde pubblico a spazio edificabile, che ha poi portato alla situazione attuale, nella quale l’area verde è totalmente sparita.

Attualmente, l’area di Via Meucci è stata rilevata dalla società immobiliare Uniabita, aderente alla Lega Coop Lombardia, con l’obbiettivo di edificare un nuovo complesso abitativo, il “Residence Lumiere”, che ha già provveduto a recintare la zona e a introdurre escavatori assieme ad altri mezzi cantieristici.