Un gruppo di no vax si dà appuntamento sotto l’abitazione del presidente del Consiglio, Mario Draghi. “Ogni sera alle 21 sotto il suo appartamento”, è il messaggio che è stato condiviso su un canale Telegram che raccoglie i contrari al vaccino anti-Covid e al green pass. Oltre alle minacce rivolte a Draghi, gli utenti vengono invitati a diffondere anche la lista degli indirizzi di casa di molti ministri.

Nel canale no vax e no green pass è stato pubblicato l’indirizzo dell’abitazione romana di Mario Draghi, con l’invito a recarsi “ogni sera alle 21” davanti “all’appartamento del draghino (sic) malefico”. Ad accompagnare l’indirizzo, corredato da uno screenshot di Google Maps, un fotomontaggio con Draghi, ritratto con baffetti alla Hitler, che viene ammanettato da un personaggio con volto coperto e mimetica.

In chat su Telegram viene poi chiesto agli utenti di “cercare gli indirizzi e i numeri di telefono” delle “mer*e criminali fasciste dittatoriali”, come vengono definiti i ministri del governo. La richiesta è stata girata in chat da parte di una pagina che era stata chiusa da Telegram. Si tratta dello stesso gruppo che ha pubblicato, sempre nei canali, gli indirizzi di casa dell’infettivologo Massimo Galli e di Ranieri Guerra accompagnati dalla dicitura “Sapete cosa fare”.