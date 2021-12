Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ Maurizio Crozza nel suo monologo fa il punto sulla situazione dei vaccini in Italia: “Da noi ci sono quasi il 90% di vaccinati…io sono ottimista: la terza dose, questo Natale, va a ruba. Ormai nel Presepe, accanto alla grotta c’è un pastore che controlla il Green Pass. E i Re Magi portano oro, incenso e braccia di silicone….”

