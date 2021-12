Una serata dalle mille emozioni, una finale pirotecnica che ha visto riaccendere uno templi della musica come il Mediolanum Forum di Milano. Sul palco di X Factor 2021, i Måneskin hanno riportato a casa la loro travolgente energia con cui hanno aperto la serata esibendosi con la super hit mondiale “Beggin’”.

E poi ancora i Coldplay, i super ospiti internazionali che hanno accesso il pubblico con i loro singoli dei record “Higher Power” e “My Universe”. A tenere le redini e a scandire i tempi della finalissima, un adrenalinico Ludovico Tersigni che ha fatto gli onori di casa nella sua prima finale di X Factor.

