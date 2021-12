Non poteva di certo finire così, nel giro di qualche settimana, la telenovela di Wanda Nara e Mauro Icardi. La coppia, che ormai sembra aver trovato un certo equilibrio, torna a far parlare di sé. O meglio, è la showgirl argentina a tenere banco tra le pagine di cronaca rosa. I più attenti hanno infatti notato che sul suo profilo Instagram, Wanda ha recentemente pubblicato alcuni scatti con una didascalia molto particolare. “Fredda e calcolatrice, Milano”, ha scritto. E poi: “Sono la hater di me stessa”, il tutto condito con l’emoticon di una tigre.

A pesare, in realtà, è un altro dettaglio del profilo social seguito da 10 milioni di persone. Da quando si è sposata con il giocatore del PSG – era il 2014 – Wanda ha sempre utilizzato nel nickname il cognome del marito. Adesso, invece, il colpo di scena. La procuratrice sportiva sta utilizzando il cognome da nubile. Cosa sarà mai accaduto?