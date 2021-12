Ieri 9 dicembre è uscito su Amazon Prime Video The Ferragnez, il documentario che racconta la vita della coppia social più famosa d’Italia. Parliamo ovviamente di Chiara Ferragni e Fedez, più di 38 milioni di follower insieme (solo su Instagram). Durante l’episodio n.4 intitolato ‘In your shoes’, nel mezzo di una seduta di coppia con lo psicoterapeuta, Fedez ha raccontato di avere l’abitudine inconscia di indossare una corazza con il mondo esterno: “In vari episodi da piccolo sono successe delle cose in cui io non avevo il controllo delle situazioni, questa cosa mi porta alla paura e alla paranoia”, ha detto il rapper milanese.

“Hai voglia di raccontarlo a me per farlo ascoltare anche a Chiara?”, gli ha chiesto il terapista. Allora Fedez, con qualche difficoltà: “Io avevo un dentista pedofilo. Andavo alle elementari. Sai quando vai dal dentista e ti deve fare le lastre, solitamente mettono una coperta di piombo sopra le mutande dei bambini. A me la metteva sotto”, ha esordito. Poi ha spiegato: “A un certo punto sparisce. I miei cercavano di prendere appuntamento col dentista. E lui non c’era. Guardano uno speciale in televisione e scoprono che era un pedofilo. Da lì a poco questa persona si è uccisa. Sono consapevole che non è successo altro. Non ho subito una violenza pesante”.

Infine ha concluso: “Ma ero un bambino che non aveva il controllo sulla situazione, in cui un altro prevarica su di lui. Non mi sono sentito all’altezza, non avevo una grande considerazione di me”. “Quindi ti sminuisci? Cos’altro devi fare per riconoscere a te stesso che vali? Se fossi più forte capiresti che andare a Sanremo, ad esempio, è un premio e devi goderne. Se invece pensi di non valere abbastanza, ogni cosa diventa la dimensione attraverso cui devi provare a te stesso e al mondo che vali”, ha commentato lo psicoterapeuta.