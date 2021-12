In Australia continua la battaglia dei Vigili del fuoco contro gli incendi che stanno colpendo la zona occidentale del Paese, in particolare vicino alla zona turistica di Margaret River. Le fiamme sono state alimentate da giorni molto ventosi. Non si sono registrati danni ad abitazioni né feriti per il momento.

Non è l’unico disastro naturale in corso in Australia: dall’altra parte del Paese, la costa del Pacifico è stata colpita dalla pioggia. In alcune regioni rurali a sud di Sydney, che due anni fa erano stati devastati dagli incendi più violenti della storia australiana, sono caduti 21 centimetri solo nelle ultime 24 ore. Novembre, inoltre, è stato il mese più piovoso in 122 anni.