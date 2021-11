La crescita dei contagi e la necessità di utilizzare personale sanitario per le vaccinazioni costringe il Veneto a ridurre le prestazioni ospedaliere non legate al Covid. Lo ha annunciato il governatore Luca Zaia, durante la conferenza stampa per comunicare la situazione pandemica dalla Protezione civile di Marghera. “In Veneto sono 2.362 positivi nelle ultime 24 ore, dato che da 4 giorni supera i 2mila, su 138.491 tamponi con un tasso di incidenza dell’1,7%. I decessi nelle ultime 24 ore sono 10, 11.963 in totale: i dimessi sono 28 Sono 517.158 i positivi da inizio pandemia, mentre i positivi attuali sono 30.849,. Salgono a 658 i ricoverati (+47), di cui 553 in area non critica (+40) (contro i 3.200 dello scorso anno) e 105 in terapia intensiva (+7) (l’anno scorso erano 300 in terapia intensiva).

Il governatore, poi, ha sottolineato che “i pazienti in intensiva non Covid sono 318 ma questo, dopo i morti, è il dato peggiore: di solito sono 350 e questo è un segnale che l’attività ospedaliera comincia a sentire la pressione del paziente Covid anche se leggera”. Anche perché nel frattempo inizia a esserci un problema di personale sanitario, richiesto anche nei centri vaccinali: nei giorni scorsi il commissario straordinario Francesco Figliuolo ha chiesto alle Regioni di inoculare più di 4,5 milioni di dosi in dodici giorni. Una media di 400mila al giorno. Numeri che chiedono sforzi enormi anche in Veneto, una Regione che al momento non è in grado di vaccinare gli oltre 2 milioni di persone elegibili per la terza dose entro il 31 dicembre. “Ci vuole uno sforzo organizzativo enorme. Al momento siamo a 30mila dosi che già facciamo, ma stiamo tentando di scalare: siamo come una macchina diesel per arrivare almeno a 40mila dosi”, ha spiegato il governatore.

L’utilizzo dei sanitari sugli hub vaccinali, però, lascia scoperte le corsie. “Purtroppo ci troviamo di fronte a una graduale riduzione delle prestazioni ospedaliere. E questo fa male”, conferma Zaia. E l’assessora Manuela Lanzarin spiega che “il problema sugli ospedali è quello del personale, poiché abbiamo una forte pressione sui punti vaccinali. Obiettivamente la coperta è corta. Dovremo rimodulare l’organizzazione del personale. Avevamo recuperato moltissime prestazioni, se adesso dobbiamo fare un nuovo stop, ovviamente torneremo ad accumulare”.

In relazione al nuovo boom di casi, dunque, Zaia non esclude il passaggio della regione nella fascia gialla nelle prossime settimane: “Direi non la prossima settimana, ma quella successiva” ha spiegato Zaia affermando che in questo senso, il Veneto “è ad alto rischio“. Già da ieri è passata in giallo la regione Friuli Venezia Giulia, mentre da lunedì prossimo è previsto il passaggio dell’Alto Adige. Sempre sul fronte della vaccinazioni, Zaia ha spiegato che da oggi in Regione “l’accesso per le prime dosi lo vogliamo fare diretto, senza prenotazione, ad accesso libero, abbiano la necessità di permettere a chi vuole vaccinarsi con la prima dose di mettersi in sicurezza subito”. Per chi deve ricevere la terza dose ma ha fatto al seconda più di sei mesi fa, invece, è prevista una mail per “modificare la loro prenotazione da un link in sicurezza, senza disdire la precedente prenotazione. Tutti gli altri che si prenotano da oggi avranno nella mail di prenotazione introdotto un elemento nuovo, ossia un link, per cambiare la prenotazione, senza perdere il posto”, ha detto sempre Zaia.