Dopo aver sottolineato il ruolo del Parlamento nel “consolidamento dell’unità del Paese”, Fico ha osservato, nella commemorazione della prima seduta della Camera a Montecitorio del Regno d’Italia, 150 anni fa, che “non possiamo oggi dimenticare che molto resta da fare per garantire la reale coesione e solidarietà tra le varie parti del nostro Paese. Dopo 160 anni dall’Unità permangono infatti gravi diseguaglianze territoriali, economiche e sociali. Impegno primario per le istituzioni deve essere quindi quello di adoperarsi per superare, in coerenza con il dettato della nostra Costituzione, divari inaccettabili che minano alla radice il senso di comunità. L’Unità è una conquista storica che va rinnovata e consolidata ogni giorno, combattendo tutte le diseguaglianze. In questo contesto – ha aggiunto – il Parlamento gioca un ruolo cruciale per rendere più efficace la sua azione ed essere sempre più vicino alle istanze dei cittadini”.