“Che emozione avere i due segretari di fronte. È come stare davanti a Papa Ratzinger e Papa Francesco“. Esordisce con una battuta il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, che ha preso la parola all’assemblea dei sindaci progressisti e riformisti in Campidoglio, a Roma, con Enrico Letta, attuale segretario del Pd, e Nicola Zingaretti, ex segretario del partito, seduti in prima fila.