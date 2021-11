“Giudizio tecnico, aspettiamo il voto dell’aula. Bisogna rispettare il Parlamento”. Cosimo Maria Ferri, prova a nascondere dietro una formula di circostanza la soddisfazione per il voto avvenuto nella Giunta delle Immunità di Montecitorio sul suo caso: “Io credo nella professionalità dei componenti della giunta” aggiunge il deputato di Italia Viva, arrivando alla Leopolda.

Quando i cronisti gli chiedono se il voto sancisca la fine dell’uso dei Trojan per intercettare le conversazioni dai telefonini, Ferri non ha dubbi: “Il Trojan è uno strumento utile, ma gli strumenti vanno utilizzati nel rispetto di tutte le garanzie”. Su Renzi e l’inchiesta Open il deputato di Italia Viva taglia corto: “La Magistratura deve rimanere indipendente, ma deve rispettare i confini delle garanzie Costituzionali”. Eppure Renzi parla di hackeraggio di Stato: “A me piace l’equilibrio, però non bisogna avere paura di far valere le proprie istanze” conclude Ferri.