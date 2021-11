“Si evidenzia una tendenza al peggioramento. Al momento però la crescita dei casi è chiara ma lenta, e ciò grazie agli effetti della campagna vaccinale anche grazie al fatto che alcune misure come il green pass che riducono il rischio nel nostro Paese sono in atto da tempo. Dobbiamo dunque avere una visione non ottimistica ma cauta”. Così in conferenza stampa il direttore della Prevenzione del ministero della salute Gianni Rezza. “È fondamentale”, ha aggiunto, “effettuare la terza dose“. Dobbiamo ancora spettarci una tendenza all’incremento dei casi ma facciamo affidamento su vaccini e misure”.