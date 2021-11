“Sono partite da pochi giorni nelle farmacie lombarde le vaccinazioni anti Covid. Può andare in farmacia a chiedere di essere vaccinato chi ha più di 60 anni e chi ha fatto la seconda vaccinazione perlomeno sei mesi fa. Per ora le farmacie sono 360, ma sono in continuo aumento ogni giorno. Nei primissimi giorni sono state fatte più di 2.200 vaccinazioni”. Ha spiegato Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia. “Riceviamo tantissime richieste per i vaccini anti Covid e le agende sono piene, ma siamo molto organizzati”, ha dichiarato invece Andrea Amato, un farmacista di Milano. Immagini di Andrea Fasani