“Abbiamo bisogno di dare un messaggio semplice, mettere insieme riformisti e liberali, un’area politica, io non voglio banalizzare, la dico per scherzo, i ‘draghetti’ che si riconoscono nel governo, che non sostengono Draghi perché è meglio che niente o meglio delle elezioni, ma perché pensano che questa esperienza di governo e questa leadership sia importante per l’Italia e l’Europa”. Così Ettore Rosato intervenendo all’evento di Renew al Maxxi durante la giornata di sabato 13 novembre. Secondo il coordinatore nazionale di Italia Viva le forze devono “lavorare insieme” perché il riformismo “sta nei contenuti”. “Abbiamo bisogno di fare una proposta politica seria che metta al centro i contenuti, se facciamo troppe sigle non riusciremo a parlare – ha spiegato Rosato – Poi le leadership sono sul campo, i leader non si eleggono, non si scelgono nei congressi, quelli sono i segretari di partito. I leader li sceglie la gente, sono quelli che riescono a il corso delle cose”.