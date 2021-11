Fermato da due rapinatori che lo minacciano chiedendogli il portafogli, riesce a scappare ma si accorge solo in seguito di aver ricevuto due coltellate. È successo a un ragazzo di 26 anni nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 novembre in piazza XXIV Maggio, nei pressi della Darsena dei Navigli a Milano: il giovane, che si trovava a bordo di un monopattino elettrico, è riuscito ad allontanarsi, rendendosi conto solo in un secondo momento di essere stato ferito.

Una volta avvertita la polizia, la vittima ha identificato gli aggressori come nordfricani e ha spiegato di non essersi accorto delle ferite per lo stato di choc in cui si trovava. Soccorso dal 118, è ricoverato al Policlinico Ospedale maggiore di Milano in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita.