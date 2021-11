“Anche questa settimana si nota una tendenza al peggioramento per quanto riguarda la situazione epidemiologica da Covid-19 nel nostro Paese”. Lo afferma in un videomessaggio il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, in riferimento ai dati del monitoraggio settimanale. “È bene – ha sottolineato – continuare a mantenere comportamenti prudenti e soprattutto continuare il programma di vaccinazione sia con il ciclo primario che con la terza dose”.