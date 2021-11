Due No vax si sono fatti registrare all’ospedale Torrette di Ancona con un codice verde e una volta dentro hanno aggredito verbalmente il personale in servizio. Il fatto è stato riportato da un medico del pronto soccorso al Resto del Carlino. Secondo il dottore i due “volevano dimostrare di riuscire a farsi ricoverare in ospedale senza essere vaccinati o tamponati. Li ho denunciati per interruzione di pubblico servizio “-continua “il tempo degli eroi e degli angeli del soccorso sono ormai dimenticati e l’intolleranza la fa da padrona“.

Non si tratta di un episodio isolato e secondo il personale l’ospedale Torrette è nel mirino dei No vax della città. Giovedì 4 ottobre un uomo fuori controllo ha cercato di impossessarsi dell’arma di un rappresentante delle forze dell’ordine, provando a minacciare il personale sanitario. “Sono azioni strategiche organizzate sui social, se non vengono presi dei provvedimenti molti di noi lasceranno questo posto”, si legge sul quotidiano locale. “È già successo e se qualcuno non interviene succederà ancora” è la richiesta di aiuto dal pronto soccorso di Ancona.

Ecco perché in mattinata è stato organizzato un flash mob. Per dieci minuti tutto il personale in servizio si è fermato all’entrata del pronto soccorso, con le mani in alto. Un gesto di resa per denunciare una situazione diventata insostenibile per medici e infermieri.