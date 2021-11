“Salvini, come Renzi, è inaffidabile. Sono la faccia della stessa medaglia, ovvero l’inaffidabilità. È chiaro a tutti che Salvini abbia dimostrato a tutti la sua inaffidabilità. E se ne stanno anche accorgendo nella Lega e nel centrodestra“. Lo ribadisce a “Dimartedì” (La7) il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, che spiega: “Quando parla di elezioni anticipate, il suo calcolo è questo: è preoccupato del fatto che Fratelli d’Italia possa essere la prima forza politica del Paese e che quindi la Meloni diventi premier in caso di vittoria del centrodestra. E allora Salvini che cosa fa? Prova a staccare prima, per evitare che quel partito cresca troppo“.

Di Maio si pronuncia anche sui leader di Italia Viva e di Forza Italia: “Se al Senato esistesse lo stesso regolamento che abbiamo alla Camera dei deputati, il senatore Renzi non potrebbe fare quello che sta facendo in alcuni ambiti, ad esempio quello dell’Arabia Saudita. Il tema però non è quello secondo cui Renzi entra nel business. Il punto è che è ancora senatore della Repubblica e questo crea problemi. Berlusconi? Sto provando un minimo di empatia in questa fase perché Meloni e Salvini gli stanno facendo credere che lo eleggeranno al Quirinale. Io comunque non l’ho mai sentito al telefono in vita mia”.