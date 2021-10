Sono 5.335 i nuovi contagi da Covid in Italia (ieri 4.866), secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 33 morti (ieri 50) che portano a 132.037 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 474.778 tamponi, con un tasso positività che sale all’1,1%.

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 2.658 (ieri 2.609), con un aumento di 49 persone rispetto a ieri mentre sono 349 i ricoverati in terapia intensiva (+ 2 rispetto a ieri), con 18 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.551.882 i guariti (+ 3.433) e 78.644 gli attualmente positivi (+ 1.866 ). Sono 474.778 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 570.335. Il tasso di positività è all’1,1%, in aumento rispetto allo 0,85% di ieri. Sono 3.433 i guariti dopo aver contratto il covid in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale dall’inizio della pandemia è di 4.551.882.