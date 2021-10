È approdata ieri sera al porto di Palermo la Geo Barents, la nave di Medici senza frontiere con a bordo 367 migranti – tra cui 172 minori e 29 donne – recuperati in cinque diverse operazioni di salvataggio. L’assegnazione del porto sicuro è stata decisa dopo diversi giorni in mare, in vista anche dell’atteso peggioramento delle condizioni meteo nel Mediterraneo. I minori sbarcati saranno accolti in centri a Palermo, gli adulti rimarranno in quarantena sulla nave Gnv Allegra. “Superiamo egoismi e meschinerie politiche – ha detto il sindaco Leoluca Orlando presente al porto – Palermo torna ad accogliere”.