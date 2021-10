Flavio Briatore ha annunciato il ritorno in Formula Uno. E lo ha fatto pubblicando un video sui social. Nella clip viene prima inquadrato un tavolo di una sala riunioni. Poi la telecamera si sposta sullo stesso Briatore. Con lui anche Stefano Domenicali, boss della Formula Uno. “Sta per iniziare un nuovo capitolo della Formula Uno: ti porteremo tutte le emozioni, l’intrattenimento, il divertimento e l’energia che questo fantastico sport merita! Rimani sintonizzato!”, scrive l’ex team principal della Renault sul suo profilo instagram ufficiale nel commento a corredo del video. “State sintonizzati”, dice invece Domenicali nel video.

Insomma, anche se da Londra, come riporta il Corriere della Sera, si preferisce parlare di “scherzo”, sembra ormai chiaro un ritorno dell’imprenditore all’interno della F1, lasciata le 2009. Sempre secondo il quotidiano di via Solferino, l’accordo dovrebbe riguardare l’intrattenimento nei Gp, anche se non è ancora chiaro se sarà riservato solo a sponsor e invitati oppure se sono previste anche iniziative per il pubblico.