Le vacanze romane hanno riservato un incontro inaspettato a Conor McGragor, star della Mma e primo atleta nella storia della Ultimate Fighting Championship a detenere contemporaneamente i titoli di campione mondiale pesi leggeri e pesi piuma. Tra una visita al Colosseo e una passeggiata in via del Corso con la famiglia, il fuoriclasse delle arti marziali ha infatti avuto modo di cenare venerdì 15 ottobre con Josè Mourinho: i due hanno scherzato e bevuto whisky (quello prodotto proprio dal lottatore). E alla fine Mourinho gli ha regalato una maglia della Roma: Connor e 10 sulle spalle. Un gesto largamente apprezzato dall’atleta, che è un ammiratore del mister e sui social l’ha definito una leggenda.

McGregor, sbarcato in città dopo un viaggio di 10 ore con il suo jet privato partito da Miami insieme alla storica compagna Dee Devlin, si trovava nella capitale per far battezzare suo figlio Ian in Città del Vaticano, ma anche per ritirare il suo nuovo yacht Lamborghini da 19 metri, soprannominato la “Supercar dei Mari”. Dopo una visita privata alla Cappella Sistina e ai Musei Vaticani e un bagno di folla per le vie della città, il lottatore, seguito a vista dalle sue quattro guardie del corpo, ha organizzato una cena per pochi selezionatissimi ospiti sulla terrazza dei Musei Vaticani. Tra gli invitati anche lo Special One, che ha portato in dono all’irlandese una maglia giallorossa personalizzata.

“Rispetto questo uomo, è una leggenda“, ha scritto McGregor pubblicando una foto che ritrae lui e il mister portoghese uno a fianco all’altro. Entusiasta anche Mourinho, che in un post su Instagram ha voluto testimoniare l’incontro a suoi fan con queste parole: “Sì, è proprio lui! Sì, il grande Conor McGregor è a Roma ed è stato un enorme piacere incontrarlo, raccontarci storie e regalargli la maglia più bella della città, quella della Roma. Ha fatto un miracolo, è impossibile dire di no a Conor, ho dovuto provare il whisky. Leggenda!”.