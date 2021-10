Regina delle passerelle parigine e figlia diseredata dalla madre. Eve Jobs, la 23enne figlia del guru Apple, Steve Jobs, ha debuttato due settimane fa nei defilé del fashion week di Parigi ed è diventata tra le 30 modelle che hanno sfilato allo show di Coperni, oltre che uno dei volti della sfilata-evento di Balmain. Eve è anche un’esperta cavallerizza, tanto da aver gareggiato nei più importanti circuiti internazionali.

La ragazza che nel 2011 alla morte del padre aveva solo 13 anni, è infatti rimasta a bocca asciutta circa un anno fa quando la madre Lauren Powell ha spiegato al New York Times che non avrebbe lasciato nulla dell’eredità di Steve alle tre figlie. Parliamo di una somma che si aggira sui 34,5 miliardi di dollari. “Ho ereditato la mia ricchezza da mio marito che non era interessato ad accumulare i soldi. Non lascerò nulla alla mia famiglia. I miei figli lo sanno. Se vivo abbastanza a lungo questa eredità finirà con me”, ha spiegato la Powell. Chissà se il tempo la porterà a più miti consigli.