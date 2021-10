Una serata con gli amici e un video che finisce su Instagram e, presto, fa il giro dei social. Il giovane attaccante della Roma, Nicola Zalewski, compare insieme a due persone, euforiche, durante una festa. Una delle due, a un certo punto, si rivolge all’allenatore della squadra, José Mourinho: “Stasera pippiamo, José, stiamo a fa’ schifo, abbiamo pippato“. La società non ha commentato quanto accaduto e sembra intenzionata a tenere la vicenda il più possibile sotto traccia. Per il 19enne arriverà una multa, ma c’è molta comprensione per il ragazzo, a cui poco meno di due settimane fa è morto il padre.

