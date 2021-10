Il bis di Jannik Sinner in Bulgaria. Per il secondo anno consecutivo il tennista italiano si è aggiudicato il titolo del Sofia Open, torneo Atp che si è concluso sul veloce indoor della Armeec Arena della capitale bulgara. Il 20enne altoatesino, numero 14 del ranking e prima testa di serie, ha battuto in finale il francese Gael Monfils, che occupa la ventesima posizione della classifica Atp ed è secondo favorito del seeding. Sinner si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 6-4, dopo un’ora e 19 minuti di gioco.

“Speriamo di aver un bel finale di stagione. Grazie al mio team per il tanto lavoro che si sta facendo. Questo è un torneo molto speciale per me, spero di tornarci anche l’anno prossimo”, è stato il commento del tennista azzurro. “E’ stata una bella settimana. Insieme a Monfils abbiamo messo insieme grandi battaglie e partite”, ha aggiunto l’altoatesino alla sua quarta vittoria in un torneo Atp. “Congratulazioni a Sinner, hai grandi obiettivi e spero che tu possa arrivare dove desideri”, ha aggiunto il francese Gael Monfils. Il torneo conquistato a Sofia lo scorso anno è stato per Sinner la prima vittoria in carriera. Prima del bis in Bulgaria, ha vinto il Great Ocean Road Open a Melbourne, nel febbraio del 2021, e il Citi Open di Washington, due mesi fa.