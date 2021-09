Pierpaolo Pretelli, 31 anni, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Leggo, durante la quale ha spiegato di aver ricevuto un ‘endorsement’ niente poco di meno che da Carlo Conti. E per lui, primo velino uomo di Striscia la Notizia, può essere considerata una benedizione. “Conti – ha spiegato Pretelli – mi ha definito la rivelazione dell’anno e io sto volando”.

Poi ha raccontato: “La prima volta che ci siamo visti mi ha chiesto di mio figlio Leonardo (avuto con l’attrice Ariadna Romero, ndr). È molto simpatico ed è un’icona di professionalità. Spero di imparare tanto da lui”. Proprio in queste settimane, infatti, Pretelli è tra i concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show: “Finora ho interpretato Ricky Martin e Sangiovanni, ora sto preparando Achille Lauro. C’è grande sintonia con i coach, da Emanuela Aureli con le imitazioni, al mio insegnante di canto Antonio Mezzancella, al coreografo Fabrizio Mainini. Ho iniziato a fare le prime imitazioni in casa all’età di 6 anni…”.

Effettivamente Pretelli già dentro la Casa del Grande Fratello Vip 5 aveva dimostrato una certa poliedricità. Feste in maschera, imitazioni e un’ ‘amicizia speciale’ con Elisabetta Gregoraci: così l’ex velino si è classificato secondo al Grande Fratello Vip5. “Sto guardando anche la nuova edizione. Mi ha colpito la storia di Manuel Bortuzzo. Poi ovviamente guardo il Gf Vip Party condotto da Giulia (Salemi, la fidanzata conosciuta proprio nel reality condotto da Alfonso Signorini, ndr). Quella era casa mia, adesso vedere gente estranea mi fa uno strano effetto. Al Grande Fratello devo tutto. Fino a un anno e mezzo fa vivevo momenti bui, non ero realizzato. Facevo il commesso, ma non ero felice. Tutto quello che ho fatto è per dare un futuro a mio figlio“, ha concluso.