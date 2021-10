È morto a Londra Armando Zamparini, il figlio minore di Maurizio Zamparini, l’ex patron del Palermo. Per tutti era Armandino, così lo chiamava affettuosamente il padre nelle conferenze stampa ai tempi della Serie A, quando si intratteneva con i calciatori a fine allenamento. Aveva 23 anni ed era nato dal secondo matrimonio del presidente rosanero con Laura Giordani. Le circostanze del decesso sono ancora da accertare, il giovane si trovava in Inghilterra per ragioni di studio. Ora i genitori si stanno recando sul posto per dargli l’ultimo saluto e per attendere maggiori informazioni dalle indagini.