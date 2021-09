Nuova scossa di terremoto a 5 chilometri da Valdobbiadene, a nordest della provincia di Treviso, alle 16.20 di oggi. Sentita distintamente anche a Segusino e Miane, è stata di magnitudo 3.6, con una profondità di 11 chilometri. Arriva a poche ore dalla sequenza di sette scosse – di magnitudo compresa tra i 2 e i 3.7 gradi -, avvertita nella stessa zona. Le scosse sono state chiaramente avvertite dalla popolazione, ma non si segnalano al momento danni a persone o cose. Tra i territori più sismicamente attivi del Veneto, negli ultimi anni – nel 2011 e nel 2015 – è stata interessata da terremoti di lieve entità. I livelli di magnitudo osservati in queste ore sono in linea con quelli massimi osservati nello scorso decennio.