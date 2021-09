“Basta fare sforzi per niente, perché se ti va bene torni a casa con 100-300 euro, non è possibile. Preferisco che il teatro sia vuoto perché le persone hanno deciso che non volevano venire piuttosto che sapere che è pieno e non le puoi fare entrare. Non va bene, basta. Non deve essere al 60 o 70%, deve essere pieno e le persone devono poter scegliere. Con o senza mascherina, la decisione deve essere di chi entra al cinema o al teatro, state mettendo paura alle persone. Lasciate la gente libera di scegliere dove andare come stanno facendo in tutti gli altri Paesi del mondo“. Così l’attore Pino Insegno su Instagram in uno sfogo dopo la decisione del Cts di aumentare la capienza dei teatri all’80%.