Sono più di 1.5 milioni i cuoricini lasciati dai fan alla foto pubblicata su Instagram da Drew Barrymore insieme a Cameron Diaz il 15 settembre e che tanto sta facendo parlare in questi giorni. Tra i 15mila commenti, la maggior parte sono di congratulazioni per la bellezza delle due star che, alla soglia dei 50 anni (46 per Drew e 49 per Cameron), dimostrano con orgoglio la propria età, senza nascondere rughe o imperfezioni.

Sembra assurdo ma in un mondo – come quello dello spettacolo e dei social – fortemente incentrato sull’apparenza, fa notizia che due dive così popolari si mostrino per quello che sono: due donne di mezza età meravigliose. E i fan hanno apprezzato: “Bellissime”. Oppure: “Magnifiche, mi piace il mondo in cui accogliete con grazia la vostra età“.