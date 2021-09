“Vogliatevi bene, vaccinatevi”. A margine della settima edizione del Meet in Italy for Life Sciences di Genova, Franco Locatelli ha lanciato un appello ai milioni di italiani che ancora non si sono immunizzati. Locatelli parla di una situazione “decisamente buona in questo momento”, ma “non dobbiamo pensare di essere fuori dal problema”. Per questo bisogna “incriminare sempre di più il numero di vaccinati”. Il green pass? “Una scelta di libertà, lo ha detto anche il presidente del Consiglio – spiega – Ed è anche uno strumento di sanità pubblica”.